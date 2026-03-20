Viernes, 20 de Marzo 2026
Padres exigen soluciones en Escuela N° 16 de Chilecito ante escasez de docentes
La Rioja

Padres exigen soluciones en Escuela N° 16 de Chilecito ante escasez de docentes

La Escuela Secundaria N° 16 en el barrio Los Altos enfrenta una ocupación pacífica por parte de padres que exigen la designación de profesores para el turno tarde. La falta de clases afecta a los estudiantes y genera un clima de incertidumbre. La comunidad educativa reclama respuestas inmediatas ante la promesa de las autoridades de resolver la situación para los primeros días de abril.

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La comunidad educativa de la Escuela Secundaria N° 16 en el barrio Los Altos ha declarado un estado de alerta debido a la falta de profesores asignados para el turno tarde. Esta situación ha dejado a los estudiantes sin clases tras el desdoblamiento de las divisiones, lo que los padres consideran una violación de su derecho a la educación.

Los padres han comenzado una ocupación pacífica del edificio en busca de respuestas concretas. Expresaron su descontento ante la incertidumbre y la falta de acción por parte de las autoridades provinciales, quienes han prometido resolver la situación para los primeros días de abril, un plazo que los tutores consideran demasiado largo.

La creación de nuevas divisiones ha generado preocupación no solo en esta escuela, sino también en otras instituciones de la provincia, donde se enfrentan a problemas similares en la asignación de personal docente. Esto ha llevado a los padres a exigir un diálogo más efectivo con las autoridades para abordar las necesidades educativas de sus hijos.

Mientras tanto, los tutores mantienen la ocupación, reflejando la creciente inquietud por el futuro académico de los adolescentes, y demandan un documento oficial que garantice la designación de los profesores pendientes.

Etiquetas: la rioja escuela secundaria ocupación pacífica educación gobierno provincial derechos educativos
TL;DR

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