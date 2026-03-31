Martes, 31 de Marzo 2026
Peregrinación masiva al santuario del Señor de la Peña: preparativos en marcha
La Rioja

Peregrinación masiva al santuario del Señor de la Peña: preparativos en marcha

Más de 60 mil personas se esperan en el santuario del Señor de la Peña durante Semana Santa, lo que generará un notable impacto positivo en la economía local y el comercio del departamento Arauco.

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El departamento Arauco se prepara para recibir a más de 60 mil personas durante la Semana Santa, convirtiendo al santuario del Señor de la Peña en el epicentro de la devoción provincial. La llegada de peregrinos de La Rioja y provincias vecinas ya ha comenzado, con muchos dispuestos a recorrer largas distancias para participar en las ceremonias religiosas, consideradas una de las expresiones de fe más importantes del calendario religioso riojano.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, se implementaron operativos especiales de asistencia sanitaria y logística. Este evento, que combina fe, tradición y cultura popular, requiere un despliegue coordinado para atender a quienes llegan caminando o en vehículos. Las autoridades locales trabajan en conjunto con los organizadores para asegurarse de que todos los detalles estén contemplados.

Además de su importancia espiritual, la festividad tiene un impacto económico significativo en la región. Se espera un aumento en las ventas para los comerciantes locales, lo que es crucial para la actividad económica del departamento. La masiva convocatoria permite que pequeños y medianos negocios se beneficien de la afluencia de visitantes, resultando en una oportunidad económica valiosa para la comunidad.

El paraje, símbolo de devoción en la región, albergará diversas actividades, incluyendo misas y rituales, que atraerán a los fieles. Los organizadores confían en que este año se supere la cantidad de asistentes de años anteriores, reflejando así la profundidad de la fe de los peregrinos.

Etiquetas: la rioja santuario del señor de la peña semana santa economía regional actividades religiosas seguridad peregrinos
TL;DR

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