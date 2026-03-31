Martes, 31 de Marzo 2026
Precauciones extremas en La Rioja ante pronóstico de tormentas y niebla
La Rioja

Precauciones extremas en La Rioja ante pronóstico de tormentas y niebla

La Rioja enfrenta alertas por lluvias, tormentas y vientos intensos. Se prevén fenómenos severos en Vinchina y General Lamadrid, con niebla que afectará la visibilidad. Se recomienda precaución al circular.

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La provincia de La Rioja está bajo alerta debido a la llegada de lluvias, tormentas, vientos y niebla durante la noche y la madrugada. Se prevén lluvias aisladas en los departamentos Felipe Varela, Famatina y Chilecito, mientras que se ha emitido un alerta por tormentas en Vinchina y General Lamadrid, donde podrían registrarse fenómenos de mayor intensidad.

Además, el organismo de emergencia provincial ha alertado sobre vientos que impactarán en una amplia zona, incluyendo departamentos como Capital, Independencia, Chamical y otros. También se espera la presencia de niebla, que podría afectar la visibilidad, especialmente en Vinchina y General Lamadrid.

Las autoridades han recomendado a la población extremar precauciones al circular y mantenerse informada a través de los canales oficiales. Esta situación meteorológica podría complicar el tránsito y causar anegamientos en varias áreas, por lo que es crucial seguir las indicaciones de los organismos de protección civil.

A pesar de que este tipo de fenómenos son comunes en la región, se espera que las condiciones climáticas mejoren en los próximos días. Sin embargo, los habitantes deben permanecer alertas ante cualquier eventualidad y seguir las recomendaciones pertinentes.

Etiquetas: la rioja alerta meteorológica lluvias tormentas vientos fenómenos climáticos
TL;DR

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