Jueves, 26 de Marzo 2026
Reclamos laborales en minería generan corte de ruta en Leoncito
La Rioja

Reclamos laborales en minería generan corte de ruta en Leoncito

Vecinos de General Lamadrid interrumpen el tránsito en Leoncito por la falta de empleo local en proyectos mineros. Exigen respuesta de Vicuña tras dos años de capacitación para 100 trabajadores. La protesta continuará hasta obtener definiciones.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La protesta de vecinos del departamento General Lamadrid ha interrumpido el tránsito en la zona de Leoncito, en la cordillera riojana. Esta medida se debe a la falta de oportunidades laborales para la mano de obra local en proyectos mineros en la región. Los manifestantes exigen a la empresa Vicuña que cumpla con compromisos previos sobre la contratación de trabajadores del departamento.

El intendente de General Lamadrid, Luis Orquera, se ha acercado al lugar para apoyar a los vecinos y facilitar un diálogo que ayude a resolver el conflicto. Desde el municipio, se intenta establecer comunicación con la empresa para obtener respuestas concretas sobre la situación laboral. Durante los últimos dos años, se realizaron capacitaciones para alrededor de 100 personas, quienes están listas para trabajar en el sector minero, pero aún no han obtenido oportunidades laborales.

Orquera destacó que otras empresas en la zona han comenzado a contratar personal local, lo que aumenta el descontento hacia Vicuña, la única que no ha respondido a las demandas de empleo. Los manifestantes han anunciado que continuarán con la medida de fuerza hasta recibir una respuesta favorable de la empresa, generando preocupación por el impacto en la circulación y el desarrollo de actividades en esta área estratégica.

Etiquetas: general lamadrid leoncito protesta empleo minería la rioja
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2560 articles →

Artículos relacionados

Corte de tránsito en Av. Oyola: vecinos deben planificar rutas alternativas este jueves

Ganaderos de La Rioja se preparan ante la sequía: INTA lanza plan de contingencia

Corte total de ruta en Lamadrid: vecinos preocupados por incumplimiento de obras
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar