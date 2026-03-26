Reclamos laborales en minería generan corte de ruta en Leoncito

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La protesta de vecinos del departamento General Lamadrid ha interrumpido el tránsito en la zona de Leoncito, en la cordillera riojana. Esta medida se debe a la falta de oportunidades laborales para la mano de obra local en proyectos mineros en la región. Los manifestantes exigen a la empresa Vicuña que cumpla con compromisos previos sobre la contratación de trabajadores del departamento.

El intendente de General Lamadrid, Luis Orquera, se ha acercado al lugar para apoyar a los vecinos y facilitar un diálogo que ayude a resolver el conflicto. Desde el municipio, se intenta establecer comunicación con la empresa para obtener respuestas concretas sobre la situación laboral. Durante los últimos dos años, se realizaron capacitaciones para alrededor de 100 personas, quienes están listas para trabajar en el sector minero, pero aún no han obtenido oportunidades laborales.

Orquera destacó que otras empresas en la zona han comenzado a contratar personal local, lo que aumenta el descontento hacia Vicuña, la única que no ha respondido a las demandas de empleo. Los manifestantes han anunciado que continuarán con la medida de fuerza hasta recibir una respuesta favorable de la empresa, generando preocupación por el impacto en la circulación y el desarrollo de actividades en esta área estratégica.