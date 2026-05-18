Lunes, 18 de Mayo 2026
Regularización de tierras en Las Parcelitas: un paso clave para 40 productores locales
La Rioja

Regularización de tierras en Las Parcelitas: un paso clave para 40 productores locales

Cerca de 40 familias de "Las Parcelitas" en Ruta Nacional N.º 5 avanzan hacia la regularización de tierras, asegurando su propiedad y fortaleciendo la producción frutihortícola local.

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El Gobierno de La Rioja avanza en un proceso de regularización dominial que beneficiará a cerca de 40 familias de pequeños productores en la zona de “Las Parcelitas”, situada sobre la Ruta Nacional N.º 5. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Producción y Ambiente y el Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, tiene como objetivo brindar seguridad jurídica a quienes desarrollan actividades frutihortícolas en la región.

Las familias involucradas llevan décadas trabajando la tierra, con algunos productores con más de 30 años de experiencia, y otros que han permanecido en la actividad durante más de 15 años. La regularización se enmarca en la Ley Provincial N.º 10.093, promovida por el actual gobernador Ricardo Quintela, que busca fortalecer la organización territorial y productiva de los riojanos.

Durante una reunión con representantes de los productores, los ministros Ernesto Pérez y Ariel Puy Soria destacaron la importancia de este proceso para garantizar que las familias puedan acceder a la escritura definitiva de sus tierras. Pérez subrayó el impacto social y productivo de la medida, resaltando la dedicación de estas familias al trabajo de la tierra y su contribución al desarrollo económico regional.

Etiquetas: la rioja regularización dominial pequeños productores frutihortícola gobierno provincial desarrollo económico
TL;DR

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