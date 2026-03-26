Requisitos claros para la venta de alimentos en el Santuario Señor de la Peña este mes

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Los comerciantes interesados en establecerse en el Santuario Señor de la Peña durante las festividades religiosas deberán cumplir con un listado de requisitos obligatorios. Las autoridades del Departamento Arauco buscan garantizar la higiene y el orden en el evento mediante condiciones estrictas para los vendedores.

Entre los requisitos, se incluye la necesidad de contar con la Libreta de sanidad o carnet de manipulación. Además, los puestos deben ubicarse únicamente en el sector autorizado por RENTAS MUNICIPALES, lo que permitirá un control efectivo de la actividad comercial en el santuario.

Los vendedores deberán utilizar indumentaria específica, como cofia o gorra, barbijo, delantal y guantes, para proteger la salud de los peregrinos. También se exige que cada puesto cuente con un cesto de basura y un sistema de refrigeración adecuado para los alimentos. Para obtener un lote, los interesados deben dirigirse a las oficinas de Rentas Municipales o comunicarse al (380) 4521427 para consultas sobre disponibilidad.

Estas medidas buscan regular la actividad comercial y asegurar un entorno seguro y saludable para los miles de fieles que asistirán al santuario. Las autoridades están comprometidas en ofrecer un servicio de calidad y esperan que estas regulaciones contribuyan a una celebración exitosa que honre la tradición religiosa de la región.