Ruta Nacional 141 en estado crítico: vecinos de Chepes piden soluciones urgentes

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La situación de la Ruta Nacional 141, que conecta con la ciudad de Chepes, ha generado una gran preocupación entre vecinos y transportistas del sur riojano. El estado crítico de la vía, con baches significativos y tramos prácticamente destruidos, representa un peligro constante para quienes la utilizan a diario.

Los usuarios denuncian que circular por este tramo se ha vuelto riesgoso, lo que repercute en la seguridad de los conductores y sus pasajeros. La falta de mantenimiento y atención por parte del Estado nacional ha llevado a un aislamiento social y productivo en la región. “Ya no es una incomodidad, es un peligro real”, afirman los afectados que dependen de esta ruta para trabajar y trasladar a sus familias.

El deterioro se ha intensificado en los últimos meses, provocando daños en vehículos y un ambiente de inseguridad. La comunidad exige un plan de bacheo y repavimentación, ya que la desidia estatal pone en riesgo la vida de muchos. Ante este panorama de abandono, crece la incertidumbre y la demanda de soluciones urgentes para evitar tragedias futuras.