Servicios esenciales llegan al barrio Francisco II: un cambio para los vecinos de La Rioja

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El Ministerio de Desarrollo de La Rioja llevó a cabo un Operativo Territorial Integral en el barrio Francisco II, donde se ofrecieron múltiples prestaciones gratuitas a los vecinos. Esta jornada tuvo como finalidad facilitar el acceso a servicios y promover la colaboración entre el Estado y el sector privado, destacando la participación de la empresa San Nicolás en un marco de responsabilidad social empresarial.

Durante el operativo, el ministro de Desarrollo, Alfredo Menem, informó sobre los servicios disponibles en áreas como niñez, adolescencia, familia, adulto mayor, y programas de nutrición. Se realizaron controles de salud, chequeos cardíacos, y servicios de oftalmología, odontología y peluquería, este último ofrecido por la empresa privada.

Menem destacó la importancia de acercar los servicios a los sectores más alejados del microcentro, donde muchas familias enfrentan dificultades para acceder a atención médica. Asimismo, enfatizó la necesidad de una colaboración efectiva con el sector privado para generar un mayor impacto en el bienestar social.

La jornada no solo facilitó el acceso a servicios básicos, sino que también evidenció el compromiso conjunto del gobierno provincial y las empresas privadas en la búsqueda de soluciones integrales para la comunidad.