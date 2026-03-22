Sismo leve en el oeste riojano: vecinos reportan sensación de temblor a mediodía

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Este domingo, a las 12.53, se registró un sismo en el territorio de La Rioja, de acuerdo al reporte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El movimiento telúrico, con una magnitud de 2.7, tuvo su epicentro a 17 km al noroeste del Cerro Bonete y a 122 km de profundidad.

A pesar del temblor, la mayoría de los habitantes no lo sintieron. La Rioja es una región con antecedentes sísmicos, lo que ha llevado a las autoridades a mantener a la población informada y preparada ante posibles eventualidades. Se han realizado talleres y capacitaciones para instruir a los ciudadanos sobre cómo actuar durante y después de un sismo.

El INPRES seguirá monitoreando la actividad sísmica y proporcionará información actualizada sobre nuevos eventos. El Gobierno provincial enfatiza la importancia de la preparación ante desastres naturales para garantizar la seguridad de los ciudadanos.