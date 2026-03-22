Lunes, 23 de Marzo 2026
Sismo leve en el oeste riojano: vecinos reportan sensación de temblor a mediodía
La Rioja

Sismo leve en el oeste riojano: vecinos reportan sensación de temblor a mediodía

Un sismo de magnitud 2.7 se registró en La Rioja a las 12:53, con epicentro a 17 km del Cerro Bonete. Aunque no fue sentido por la mayoría, la región tiene antecedentes sísmicos. La prevención y educación son clave para la seguridad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Este domingo, a las 12.53, se registró un sismo en el territorio de La Rioja, de acuerdo al reporte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El movimiento telúrico, con una magnitud de 2.7, tuvo su epicentro a 17 km al noroeste del Cerro Bonete y a 122 km de profundidad.

A pesar del temblor, la mayoría de los habitantes no lo sintieron. La Rioja es una región con antecedentes sísmicos, lo que ha llevado a las autoridades a mantener a la población informada y preparada ante posibles eventualidades. Se han realizado talleres y capacitaciones para instruir a los ciudadanos sobre cómo actuar durante y después de un sismo.

El INPRES seguirá monitoreando la actividad sísmica y proporcionará información actualizada sobre nuevos eventos. El Gobierno provincial enfatiza la importancia de la preparación ante desastres naturales para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Etiquetas: la rioja sismo prevención gobierno provincial actividad sísmica seguridad ciudadana
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2489 articles →

Artículos relacionados

Fiestas patronales de San José: uniendo a la comunidad en celebración y fe

Corsos en el Parque Lineal Yacampis: una fiesta de luces y colores este sábado

Vecinos de Chilecito exigen respuestas ante la parálisis de obras de Martín Menem
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar