Vecinos de Chilecito exigen respuestas ante la parálisis de obras de Martín Menem

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Marcela Crabbe, referente política de Chilecito, expresó duras críticas hacia el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem. La empresaria cuestionó su compromiso con la provincia, sugiriendo que su entorno familiar ha heredado problemas que afectan a La Rioja.

Crabbe enfatizó la inquietud de los ciudadanos por la falta de progreso en infraestructura esencial. “¿Qué pueden hacer por Chilecito, qué pueden hacer por La Rioja?”, interrogó, aludiendo a proyectos detenidos como el Gasoducto, el nuevo Hospital, la ruta por el Velasco y planes de vivienda que cuentan con financiamiento nacional.

La empresaria, cuyo negocio se encuentra sobre la Ruta Nacional 40, afirmó que la percepción negativa hacia la gestión de Menem es amplia, indicando que “8 de cada 10 personas coinciden en el perjuicio de tener las obras paralizadas”. Crabbe concluyó comparando el actual contexto político con el mandato del ex presidente Carlos Menem, instando al diputado a utilizar los recursos nacionales para favorecer a la provincia.