Sábado, 21 de Marzo 2026
Vecinos de Chilecito exigen respuestas ante la parálisis de obras de Martín Menem
La Rioja

Vecinos de Chilecito exigen respuestas ante la parálisis de obras de Martín Menem

Marcela Crabbe criticó duramente a Martín Menem, cuestionando su compromiso con Chilecito y la falta de avances en obras clave. Según ella, 8 de cada 10 ciudadanos sienten el perjuicio de las obras paralizadas, generando malestar en la comunidad.

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Marcela Crabbe, referente política de Chilecito, expresó duras críticas hacia el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem. La empresaria cuestionó su compromiso con la provincia, sugiriendo que su entorno familiar ha heredado problemas que afectan a La Rioja.

Crabbe enfatizó la inquietud de los ciudadanos por la falta de progreso en infraestructura esencial. “¿Qué pueden hacer por Chilecito, qué pueden hacer por La Rioja?”, interrogó, aludiendo a proyectos detenidos como el Gasoducto, el nuevo Hospital, la ruta por el Velasco y planes de vivienda que cuentan con financiamiento nacional.

La empresaria, cuyo negocio se encuentra sobre la Ruta Nacional 40, afirmó que la percepción negativa hacia la gestión de Menem es amplia, indicando que “8 de cada 10 personas coinciden en el perjuicio de tener las obras paralizadas”. Crabbe concluyó comparando el actual contexto político con el mandato del ex presidente Carlos Menem, instando al diputado a utilizar los recursos nacionales para favorecer a la provincia.

Etiquetas: la rioja chilecito política infraestructura marcela crabbe gobierno nacional
TL;DR

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