Jueves, 26 de Marzo 2026
Accidente de la camioneta de la UNLaR genera preocupación en la comunidad educativa
Policiales

Accidente de la camioneta de la UNLaR genera preocupación en la comunidad educativa

Una camioneta de la UNLaR sufrió la rotura de un neumático en la Ruta Nacional 79, sin heridos. Este incidente resalta el mal estado de las carreteras que afectan la seguridad y movilidad en la región.

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Una camioneta oficial de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) sufrió un incidente en la Ruta Nacional 79 debido a su mal estado. A primera hora de este jueves, alrededor de las 06.30, el vehículo, que se dirigía hacia La Pampa, sufrió la rotura de un neumático, pero no hubo heridos entre los ocupantes.

La camioneta, una Toyota Hilux roja, transportaba a la Rectora Natalia Celeste Álbarez Gómez, al contador Ariel Alberto Peralta y al conductor Sebastián José Mondragón. Según el informe del Sgto. Dario Soria, el reventón del neumático se debió a las condiciones de la calzada, obligando a detenerse en la banquina.

Las autoridades policiales brindaron asistencia en el lugar y, tras realizar las maniobras necesarias, lograron reparar el vehículo para que pudiera continuar su trayecto. Este incidente resalta las preocupaciones sobre el estado de las rutas nacionales en la región, que impacta tanto en la seguridad vial como en la movilidad y desarrollo local.

Etiquetas: la rioja unlar accidente de tránsito ruta nacional 79 seguridad vial movilidad
TL;DR

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