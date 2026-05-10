Domingo, 10 de Mayo 2026
Accidente en avenida 1° de Marzo: motociclista de 51 años sufre fractura grave
Policiales

Accidente en avenida 1° de Marzo: motociclista de 51 años sufre fractura grave

Un accidente en la intersección de la avenida 1° de Marzo y la calle Chile dejó a un motociclista de 51 años con fractura de cadera. La investigación busca esclarecer las causas.

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Un accidente de tránsito en la intersección de la avenida 1° de Marzo y la calle Chile, en el barrio Las Agaves, dejó a un motociclista con una fractura. El incidente ocurrió el 09 de mayo y fue atendido por el Departamento de Accidentes Viales.

En el choque estuvieron involucradas dos motocicletas: una Honda CB 190 cc, conducida por un joven de 19 años, y una Hero Pulse 200 cc, manejada por un hombre de 51 años. Ambos rodados colisionaron mientras circulaban por diferentes arterias, aunque se están investigando las causas precisas del accidente.

El conductor de la motocicleta Hero sufrió una fractura de cadera y fue trasladado al nosocomio local para recibir atención médica. Al realizar el test de alcoholemia al joven que conducía la Honda, se obtuvo un resultado negativo, lo que elimina la posibilidad de que el alcohol haya influido en el siniestro. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los detalles del accidente.

Este evento pone de manifiesto la necesidad de aumentar la concientización sobre la seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tránsito. Las autoridades provinciales están comprometidas en mejorar las condiciones de seguridad en las calles, con la colaboración de la comunidad como un aspecto clave para prevenir futuros siniestros.

Etiquetas: capital accidente de tránsito seguridad vial tránsito intervención médica
TL;DR

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