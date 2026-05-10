Jorge Luna enfrenta prisión perpetua por el femicidio de Ana Gaitán en La Rioja

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A un año del asesinato de Ana Gaitán, la investigación judicial ha llegado a un punto crucial. La jueza a cargo ha procesado a Jorge Luna como presunto autor del femicidio, basado en la sólida evidencia recopilada que permite avanzar hacia un juicio oral.

Gaitán desapareció el 23 de abril de 2023 tras asistir a un baile. Después de una intensa búsqueda, fue encontrada con vida pero en estado crítico, falleciendo seis días después debido a un golpe en la cabeza. La identificación de Luna se realizó a través de registros donde se le vio junto a la víctima, y su conocimiento del área fue un factor determinante en el caso.

El entorno legal de la familia de Ana Gaitán busca una sanción de cadena perpetua para el imputado, considerando la gravedad de los hechos. Este caso resalta la necesidad de seguir recordando y concientizando sobre la violencia de género, enfatizando que recordar a Ana es un acto de prevención y una demanda colectiva para erradicar esta problemática social.