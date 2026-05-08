Sábado, 9 de Mayo 2026
Nuevas facultades para la Policía de La Rioja mejorarán el control del tránsito urbano
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Nuevas facultades para la Policía de La Rioja mejorarán el control del tránsito urbano

La Policía de La Rioja obtendrá nuevas facultades para sancionar más de veinte infracciones de tránsito, buscando reducir los altos índices de siniestralidad en el ejido urbano. La medida, respaldada por el Concejo Deliberante, permitirá un control dinámico y efectivo, con vigilancia las 24 horas. Se espera iniciar su aplicación tras la capacitación del personal.

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La implementación de nuevas facultades para la Policía de La Rioja en materia de tránsito urbano busca mejorar la seguridad vial en la capital. Esta medida, que cuenta con el respaldo del Concejo Deliberante, responde a los altos índices de siniestralidad observados en el ejido urbano y tiene como objetivo establecer un control más dinámico y efectivo.

A diferencia de los controles tradicionales, los agentes podrán sancionar infracciones en cualquier momento y lugar. El Director de Tránsito y Seguridad Vial, Amadeo González, destacó que la premisa principal es la prevención de accidentes, permitiendo la vigilancia continua durante las 24 horas sin necesidad de operativos especiales. Los oficiales tendrán la capacidad de labrar actas por más de veinte tipos de infracciones, como el cruce de semáforos en rojo.

El proceso administrativo posterior a la infracción seguirá bajo la gestión municipal, aunque la Policía documentará las faltas. La retención de vehículos no será automática y se evaluará según el tipo de infracción. Las autoridades esperan que la aplicación efectiva de esta normativa comience una vez que se complete la capacitación del personal y se entreguen las herramientas necesarias.

Etiquetas: la rioja tránsito urbano seguridad vial siniestralidad gobierno provincial prevención de accidentes
TL;DR

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