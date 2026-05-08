Condena histórica: el juez Piedrabuena revela el tráfico de drogas en La Rioja

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Cuatro personas han sido detenidas en un operativo que resultó en la incautación de aproximadamente 7 kilos de marihuana, plantas, más de 60 frascos con cogollos, dinero en efectivo, vehículos, celulares, armas, municiones y pastillas de éxtasis. El juez federal Daniel Piedrabuena destacó que hay evidencias de comercialización debido a la cantidad de drogas secuestradas.

Este operativo es parte de un esfuerzo más amplio para combatir el narcotráfico en La Rioja y otras provincias del país, donde la situación ha mostrado un aumento alarmante. La intervención de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial es crucial, dado que la comunidad demanda mayor protección y justicia ante este fenómeno que preocupa a los ciudadanos.

Las autoridades locales están comprometidas a trabajar junto al Gobierno nacional y provincial para abordar este problema de manera integral. La colaboración ciudadana es fundamental para identificar y desarticular redes de distribución de sustancias ilegales.

Además, se hace hincapié en la importancia de implementar políticas de prevención y educación en escuelas y comunidades, con el objetivo de desincentivar a los jóvenes a involucrarse en actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico.