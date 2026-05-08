Viernes, 8 de Mayo 2026
Motociclista herida en accidente en Copiapó y Vélez Sarsfield es asistida en La Rioja
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Motociclista herida en accidente en Copiapó y Vélez Sarsfield es asistida en La Rioja

Un accidente en la intersección de Copiapó y Vélez Sarsfield dejó a una mujer lesionada tras la colisión entre una moto y un automóvil. La conductora fue trasladada al hospital local para recibir atención médica.

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Una mujer que se trasladaba en motocicleta resultó herida tras un accidente en la intersección de las calles Copiapó y Vélez Sarsfield en la ciudad de La Rioja. La colisión ocurrió entre su moto y un automóvil, provocando que ella cayera al asfalto.

Tras el incidente, se requirió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue trasladada al hospital local para una evaluación más exhaustiva. Hasta el momento, no se han recibido informes oficiales sobre las causas del accidente ni sobre el estado de salud de la conductora.

Personal policial y de servicios de emergencia se hizo presente para coordinar la atención a los afectados y regular el tránsito en la zona. Este suceso pone de relieve la necesidad de extremar las medidas de seguridad vial, especialmente en áreas urbanas con alta circulación de vehículos y motocicletas.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito motocicleta seguridad vial emergencias policía
TL;DR

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