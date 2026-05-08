Viernes, 8 de Mayo 2026
Impacto en la seguridad: desarticulan red de narcomenudeo en La Rioja con millonaria incautación
Policiales

Impacto en la seguridad: desarticulan red de narcomenudeo en La Rioja con millonaria incautación

Se desarticuló una organización de narcotráfico en la zona sur de la capital riojana, con tres detenidos y 2 millones de pesos secuestrados. La operación continúa para atrapar a dos prófugos.

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El jueves por la madrugada, un operativo coordinado por la Policía Federal Argentina, con apoyo de la Policía de la Provincia y Gendarmería Nacional, resultó en la desarticulación de una organización dedicada a la venta de estupefacientes en la zona sur de la capital riojana. Se realizaron siete allanamientos simultáneos, de los cuales cinco estaban vinculados a los sujetos investigados.

Durante la operación, se logró la detención de tres personas, consistiendo en dos hombres y una mujer. Sin embargo, dos hombres lograron escapar y permanecen prófugos. La justicia federal ha dictado medidas para los detenidos, donde los dos hombres serán trasladados al Servicio Penitenciario y la mujer estará bajo prisión domiciliaria debido a que tiene hijos menores a su cargo.

En los registros, los uniformados incautaron una cantidad considerable de marihuana y cogollos, así como aproximadamente 2 millones de pesos en efectivo, hallados en billetes de baja denominación, lo que sugiere actividades de narcomenudeo. También se secuestraron dos automóviles y una motocicleta, asociados a la distribución de drogas. La investigación continúa bajo la jurisdicción federal con operativos activos para localizar a los sospechosos evadidos.

Etiquetas: la rioja narcotráfico operativo policial allanamientos marihuana justicia federal
TL;DR

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