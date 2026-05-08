Aumento en la vigilancia: la Policía de La Rioja sancionará infracciones las 24 horas

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Un nuevo convenio entre la Municipalidad y la Provincia de La Rioja permitirá que la fuerza policial intervenga en el control del tránsito, una tarea que antes era exclusiva de los inspectores municipales. Este acuerdo, que ya cuenta con el respaldo del Concejo Deliberante, busca disminuir los altos índices de siniestralidad vial en la ciudad.

La normativa permitirá a los efectivos sancionar infracciones en cualquier lugar y momento, a diferencia de los controles fijos anteriores. El Director de Tránsito y Seguridad Vial, Amadeo González, destacó que la prevención de accidentes es la prioridad, ya que la vigilancia se extenderá las 24 horas sin necesidad de operativos especiales.

Los oficiales podrán labrar actas por más de veinte tipos de infracciones, incluyendo el cruce de semáforos en rojo. Sin embargo, el proceso administrativo seguirá bajo la responsabilidad municipal. La retención de vehículos no será automática y se evaluará según la infracción cometida.

Las autoridades indicaron que la implementación del convenio comenzará tras completar la capacitación y entregar las herramientas necesarias a los agentes. Desde la Dirección de Tránsito se afirmó que el personal está preparado y espera directivas finales para iniciar este nuevo sistema de control.