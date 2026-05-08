Sábado, 9 de Mayo 2026
Detención en La Rioja: intento de robo de motocicleta termina en forcejeo
Policiales

Detención en La Rioja: intento de robo de motocicleta termina en forcejeo

Un intento de robo en la capital provincial culminó con la detención de un joven tras un forcejeo con el propietario de una motocicleta. El incidente, que ocurrió en Proyectada N°4 y Pública 1, resalta la colaboración entre la comunidad y la policía para mantener la seguridad.

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Un intento de robo en la capital provincial resultó en la detención de un joven luego de un altercado con el propietario de una motocicleta. El suceso ocurrió alrededor de las 11.30 horas en la intersección de Proyectada N°4 y Pública 1, donde la policía fue alertada sobre un posible ilícito.

Al arribar al lugar, los efectivos conversaron con el dueño de la vivienda, quien había sorprendido a un desconocido intentando robar una motocicleta Yamaha YBR. Ante la situación, el ladrón intentó huir, pero el propietario lo persiguió por las calles cercanas, lo que facilitó la intervención policial y su detención a pocos metros de donde ocurrió el hecho.

Durante la captura, se generó un fuerte forcejeo entre el propietario y el sospechoso, resultando en lesiones leves para ambos. Tras la intervención de personal de Sumarios Judiciales, el joven fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia por la tentativa de robo y las lesiones ocurridas.

Este incidente pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre la comunidad y las fuerzas de seguridad, destacando la rápida reacción del propietario y la policía que impidieron que el robo se consumara.

Etiquetas: la rioja intento de robo detención policía seguridad justicia
TL;DR

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