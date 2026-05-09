Accidente en Ruta N° 29: camión vuelca tras colisión con ganado, conductor sin lesiones

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Un accidente ocurrió en la Ruta N° 29 cuando un camión de carga chocó contra un animal vacuno y volcó. El hecho se registró a las 21:00 del viernes 8 de mayo. Afortunadamente, el conductor, un hombre identificado como Suárez Raúl Enrique, no sufrió lesiones graves, según reportes de El Cronista Chepes.

El camión, un Iveco 360 de la empresa “Transporte Guillen”, perdió el control tras el impacto. Testigos del accidente se detuvieron para ofrecer ayuda, y los servicios de emergencia llegaron rápidamente para asistir al conductor, quien fue llevado a un centro médico aunque no presentaba heridas serias.

Este incidente ha generado preocupación, resaltando la necesidad de mejorar la señalización en rutas rurales, donde la presencia de animales sueltos es común. Las autoridades han comenzado a discutir soluciones junto a la Dirección de Vialidad, considerando la instalación de cercos y carteles que alerten sobre la fauna en las carreteras. Se espera que estas medidas contribuyan a aumentar la seguridad vial en la región.