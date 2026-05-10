Lunes, 11 de Mayo 2026
El abogado Gómez presenta pruebas contundentes en el caso de Alexis Aguilar
Policiales

El abogado Gómez presenta pruebas contundentes en el caso de Alexis Aguilar

El abogado querellante confirmó la existencia de videos íntimos y datos personales de varias jóvenes en los dispositivos de Alexis Aguilar, quien enfrenta tres denuncias. Una cuarta denuncia se sumará pronto, lo que podría complicar aún más su situación judicial. La comunidad está atenta a los próximos pasos del caso.

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La investigación contra Alexis Aguilar ha avanzado significativamente, con el hallazgo de videos íntimos y datos personales de las víctimas en dispositivos electrónicos del acusado, según el abogado querellante, Dr. Sergio Gómez. Este descubrimiento refuta las afirmaciones de la defensa sobre la falta de pruebas, ya que los informes técnicos son claros y no dejan lugar a dudas.

Gómez indicó que se encontraron carpetas organizadas con material comprometedor y detalles sobre la vida privada de varias jóvenes. Además, se espera que una cuarta denuncia se sume al caso, donde una víctima afirma haber sido espiada por Aguilar mientras se bañaba, con evidencias de video que respaldarían su declaración.

El abogado, firme en su postura, rechazó los llamados a la prudencia de la defensa y aseguró que el proceso judicial continuará sin interrupciones. Gómez se comprometió a buscar una condena efectiva, resaltando la gravedad de los hechos denunciados en un complejo habitacional. En los próximos días, podría formalizarse la acumulación del nuevo legajo, lo que podría llevar a nuevas acciones legales contra el acusado.

Etiquetas: la rioja justicia Alexis Aguilar vulneración de la intimidad casos de abuso abogado querellante
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