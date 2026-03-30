Accidente de motos en el centro de La Rioja deja a tres mujeres heridas

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un accidente de tránsito ocurrió el sábado a las 09:02 en la intersección de Manuel Belgrano y 8 de diciembre, donde se vieron involucradas dos motocicletas. En una de ellas, viajaban dos mujeres que colisionaron con otra motocicleta conducida por una tercera mujer, por causas que están siendo investigadas.

Como resultado del siniestro, las tres mujeres presentaron lesiones leves. Una de ellas sufrió un traumatismo en el miembro superior, mientras que las otras padecieron escoriaciones de diferente gravedad. Según informaron fuentes, las afectadas recibieron atención en el lugar y no necesitaron ser trasladadas a un centro médico.

El personal de Bomberos Voluntarios estuvo presente para brindar los primeros auxilios, hasta la llegada del servicio de emergencias médicas, mientras que la policía se encargó de llevar a cabo las actuaciones pertinentes. Este incidente pone de manifiesto la necesidad de extremar las precauciones en las intersecciones más transitadas de la ciudad, y las autoridades están trabajando en la investigación para prevenir futuros accidentes.