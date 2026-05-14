Jueves, 14 de Mayo 2026
Accidente en Ruta 76: Vuelco deja un herido cerca de Talampaya
Policiales

Accidente en Ruta 76: Vuelco deja un herido cerca de Talampaya

Un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 76, cerca del Parque Nacional Talampaya, involucró a una camioneta que volcó. El conductor, Gabriel Agustín Giménez, fue trasladado al hospital de Villa Unión para estudios.

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Este miércoles por la tarde, un accidente de tránsito tuvo lugar en la Ruta Nacional 76, dentro del Parque Nacional Talampaya. El siniestro se registró alrededor de las 15.30 horas, en la zona de San Nicolás, cuando una camioneta Volkswagen Saveiro volcó tras perder el control.

El conductor, Gabriel Agustín Giménez, de 29 años y oriundo de San Martín, Mendoza, se dirigía hacia la ciudad de Chilecito cuando, por razones que se investigan, el vehículo se salió de la calzada y terminó volcando en la banquina. Personal de salud de Pagancillo lo asistió y fue trasladado al hospital de Villa Unión para evaluar sus lesiones, cuya gravedad no se ha determinado aún.

El operativo de seguridad fue coordinado por los guardaparques del parque y efectivos de la Subcomisaría de Pagancillo, bajo la supervisión del Subcomisario Gonzalo Javier Cerpa Carrizo. Las investigaciones para esclarecer las causas del accidente están a cargo del Juez de Instrucción Dr. Jorge Andrés Romero.

Etiquetas: ruta nacional 76 accidente de tránsito talampaya chilecito villa unión san martín
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