Accidente en Ruta 76: Vuelco deja un herido cerca de Talampaya

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Este miércoles por la tarde, un accidente de tránsito tuvo lugar en la Ruta Nacional 76, dentro del Parque Nacional Talampaya. El siniestro se registró alrededor de las 15.30 horas, en la zona de San Nicolás, cuando una camioneta Volkswagen Saveiro volcó tras perder el control.

El conductor, Gabriel Agustín Giménez, de 29 años y oriundo de San Martín, Mendoza, se dirigía hacia la ciudad de Chilecito cuando, por razones que se investigan, el vehículo se salió de la calzada y terminó volcando en la banquina. Personal de salud de Pagancillo lo asistió y fue trasladado al hospital de Villa Unión para evaluar sus lesiones, cuya gravedad no se ha determinado aún.

El operativo de seguridad fue coordinado por los guardaparques del parque y efectivos de la Subcomisaría de Pagancillo, bajo la supervisión del Subcomisario Gonzalo Javier Cerpa Carrizo. Las investigaciones para esclarecer las causas del accidente están a cargo del Juez de Instrucción Dr. Jorge Andrés Romero.