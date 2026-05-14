Detenidos en Chilecito: desarticulan banda de estafadores y recuperan $700 mil

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Una mujer de Chilecito reportó haber sido víctima de una estafa telefónica que le costó un total de $700.000. Los delincuentes, utilizando información personal, lograron realizar operaciones fraudulentas en su crédito de Naranja X y retirar dinero de una cuenta del Banco Nación.

El juez Jorge Jalil procesó a dos hombres, apellidados Ledesma y Salgán, quienes residen en Córdoba, como coautores del delito. La resolución judicial incluyó la prisión preventiva de los imputados y embargos sobre sus bienes por hasta $3.000.000 cada uno, como medida de garantía ante posibles responsabilidades.

Además, se solicitó la colaboración de la Secretaría de Exhortos de Córdoba para notificar a los procesados y avanzar en el proceso de los embargos. Las autoridades han expresado su preocupación por el aumento de estafas telefónicas en la región y han instado a la población a estar alerta ante este tipo de fraudes.

Las investigaciones siguen en curso, y se espera un avance en el esclarecimiento de otros casos de estafa en la provincia, mientras la comunidad permanece atenta a los desarrollos judiciales.