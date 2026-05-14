Propietarios de animales sueltos enfrentan sanciones más severas en rutas provinciales

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El trágico accidente que resultó en la muerte de un joven motociclista tras colisionar con un caballo ha puesto de manifiesto la problemática de los animales sueltos en las rutas de La Rioja. El comisario inspector Juan Manuel Silveira, jefe del Departamento de Policía Montada, habló sobre el tema, enfatizando la responsabilidad de los propietarios y la complejidad de las tareas diarias de la policía para retirar estos animales de la vía pública.

Silveira informó que el caballo involucrado en el siniestro fue retenido y se encuentra en los corrales de la Policía Montada. Los propietarios han sido notificados y se enfrentarán a posibles cargos civiles o penales, dependiendo de la decisión judicial. Además, el comisario describió las precarias condiciones bajo las cuales el animal estaba atado, lo que contribuyó al incidente.

La problemática de los animales sueltos afecta diversas áreas de la provincia, incluyendo el Camino a Juan Caro y la Avenida Los Cactus. La Policía Montada también realiza patrullajes en rutas provinciales y nacionales, lo que añade dificultad a la situación. Las multas impuestas a los propietarios pueden ser severas, con penalizaciones que varían dependiendo del tipo de ganado, mientras que el Estado asume el costo del mantenimiento de los animales retenidos, que incluye gastos veterinarios y alimentación.