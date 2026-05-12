Trágico accidente en Ruta 5: un joven pierde la vida al colisionar con un caballo

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Un accidente fatal ocurrió esta mañana en la Ruta Nacional N° 5, donde un joven de 31 años, identificado como Emanuel Paredes, perdió la vida tras impactar contra un caballo suelto. El hecho se registró cerca del ingreso al barrio Francisco Primero, y se investiga cómo sucedió el incidente.

El impacto fue tan violento que el motociclista murió instantáneamente, sin poder recibir asistencia médica. La noticia generó conmoción entre los automovilistas que transitaban por la zona, especialmente en un horario de alta circulación. Los vecinos han expresado su preocupación por la presencia de animales en la vía, lo que no es un caso aislado.

Este trágico suceso reaviva el debate sobre la necesidad de implementar medidas más efectivas para mejorar la seguridad vial. Las autoridades provinciales ya están trabajando en este aspecto, pero el accidente pone de relieve que aún hay mucho por hacer para evitar incidentes similares en el futuro.