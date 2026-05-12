Operativo en Chilecito: cinco jóvenes arrestados con armas y drogas en la vía pública

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Un grupo de cinco jóvenes fue detenido en el Barrio Rincón durante un operativo de prevención realizado por la Brigada Ciclística. El procedimiento tuvo lugar en las inmediaciones de la Plazoleta «Combatientes Chileciteños en Malvinas» y se originó tras un control preventivo en el que los involucrados mostraron una actitud agresiva y trataron de huir.

Los detenidos, identificados como Castro Varas (24), Cerezo (21), Saavedra (22), Lopez (18) y Gaitan Flores (19), portaban armas blancas, una réplica de un arma de fuego y sustancias prohibidas. Durante la requisa, las autoridades también secuestraron tres motocicletas de diferentes cilindradas: Brava 110cc, Crypton 110cc y Cerro 150cc.

Los aprehendidos fueron procesados por infracción al Código de Faltas y trasladados a la División Alcaidía Policial y a la U.E.A.M.M.y.Flia. Este operativo subraya la importancia de los controles preventivos para la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia en la región, mientras se llevan a cabo investigaciones sobre los elementos hallados.