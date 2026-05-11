Lunes, 11 de Mayo 2026
Kilo Olima cumple prisión domiciliaria por su estado de salud en La Rioja
Policiales

Kilo Olima cumple prisión domiciliaria por su estado de salud en La Rioja

La Justicia otorgó prisión domiciliaria a «Kilo» Olima por su delicada salud, mientras es investigado por un siniestro vial que dejó víctimas. Su defensa sostiene que no hay privilegios políticos en esta decisión.

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La Justicia ha decidido otorgar la prisión domiciliaria a «Kilo» Olima, imputado en un caso de siniestro vial. Esta resolución se basa en su delicado estado de salud, ya que sufre de hipertensión arterial y diabetes, lo que impide su permanencia en la Alcaidía.

El abogado defensor, Jorge Cáceres, aclaró que esta medida no tiene relación con privilegios políticos, sino que se fundamenta en informes médicos que respaldan la necesidad de una atención adecuada fuera del establecimiento carcelario. Olima enfrenta un cargo por Lesiones Culposas, con una pena máxima de hasta seis años y el caso se encuentra en sus etapas iniciales.

El incidente que lo involucra dejó como víctimas a una madre y su bebé. Aunque se le cuestionó sobre su cargo como empleado municipal, la defensa argumentó que el accidente no ocurrió durante su horario laboral, por lo que no se considera necesario separarlo de sus funciones. Cáceres defendió el fallo judicial y aseguró que el trámite de excarcelación se había gestionado durante casi un mes.

En cuanto a posibles reclamos civiles, el abogado consideró prematuro hablar de responsabilidades económicas en esta fase inicial del proceso penal, que resalta las complejidades del sistema judicial.

Etiquetas: la rioja prisión domiciliaria siniestro vial lesiones culposas justicia salud del imputado
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