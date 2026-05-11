Lunes, 11 de Mayo 2026
Detenida mujer con tortuga en olla durante operativo en Formosa
Policiales

Detenida mujer con tortuga en olla durante operativo en Formosa

Un operativo de Gendarmería en Formosa resultó en el rescate de una tortuga terrestre de patas rojas, en peligro de extinción. La mujer que la transportaba fue detenida. Este hecho subraya la importancia de proteger la fauna autóctona y concienciar sobre la conservación.

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Personal de Gendarmería Nacional rescató un ejemplar de tortuga terrestre de patas rojas (Chelonoidis Carbonarius) durante un operativo en la Ruta Nacional Nº 11 en Formosa. El hallazgo se produjo en un control sorpresivo a la altura del kilómetro 1.286, donde se encontró al animal oculto en una olla de metal bajo el asiento de una mujer, quien fue detenida por violar las leyes provinciales Nº 1.060 y 1.314.

La tortuga, considerada en peligro de extinción, fue entregada al Ministerio de Producción y Ambiente para su protección y conservación. La intervención de Gendarmería destaca la labor de las fuerzas de seguridad en la defensa de la fauna y la necesidad de concientizar sobre la conservación de especies amenazadas.

Este incidente resalta la importancia de respetar la normativa ambiental y combatir el tráfico ilegal de especies. Además, se hace un llamado a la comunidad para que esté atenta y denuncie acciones que comprometan la vida silvestre, promoviendo la colaboración entre ciudadanos y autoridades en la protección de la biodiversidad en Argentina.

Etiquetas: formosa tortuga terrestre de patas rojas gendarmería nacional conservación fauna tráfico ilegal
TL;DR

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