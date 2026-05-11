Detenida mujer con tortuga en olla durante operativo en Formosa

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Personal de Gendarmería Nacional rescató un ejemplar de tortuga terrestre de patas rojas (Chelonoidis Carbonarius) durante un operativo en la Ruta Nacional Nº 11 en Formosa. El hallazgo se produjo en un control sorpresivo a la altura del kilómetro 1.286, donde se encontró al animal oculto en una olla de metal bajo el asiento de una mujer, quien fue detenida por violar las leyes provinciales Nº 1.060 y 1.314.

La tortuga, considerada en peligro de extinción, fue entregada al Ministerio de Producción y Ambiente para su protección y conservación. La intervención de Gendarmería destaca la labor de las fuerzas de seguridad en la defensa de la fauna y la necesidad de concientizar sobre la conservación de especies amenazadas.

Este incidente resalta la importancia de respetar la normativa ambiental y combatir el tráfico ilegal de especies. Además, se hace un llamado a la comunidad para que esté atenta y denuncie acciones que comprometan la vida silvestre, promoviendo la colaboración entre ciudadanos y autoridades en la protección de la biodiversidad en Argentina.