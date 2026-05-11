Lunes, 11 de Mayo 2026
Búsqueda urgente: la Policía despliega operativos en La Rioja por César Daniel Arias
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Búsqueda urgente: la Policía despliega operativos en La Rioja por César Daniel Arias

La Policía de La Rioja busca a Cesar Daniel Arias, de 39 años, desaparecido desde el 7 de mayo. Se solicita la colaboración ciudadana para encontrarlo.

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La Policía de la Provincia ha iniciado un amplio operativo de búsqueda tras la desaparición de Cesar Daniel Arias, un hombre de 39 años, quien no ha sido visto desde el jueves 7 de mayo. Arias, conocido como «Cuchi Arias», desapareció de su hogar en el Barrio Sembrador de la ciudad capital.

Las autoridades han señalado que el desaparecido no contaba con un dispositivo móvil al momento de su desaparición, complicando las tareas de localización. Para facilitar su identificación, se han difundido sus características físicas: Arias es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene piel trigueña y cabello corto castaño oscuro, además de tatuajes visibles en brazos y pecho.

Se solicita la colaboración de la comunidad para cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo. Las personas pueden comunicarse al número de emergencias 911 o al 380-4368992 para reportar datos. La comunidad está preocupada y cualquier indicio será crucial para dar con el paradero de Arias.

Etiquetas: la rioja cesar daniel arias desaparición búsqueda policía barrio sembrador
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