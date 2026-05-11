Lunes, 11 de Mayo 2026
La Rioja se prepara para la resolución médica que influye en el caso de 'Kilo' Olima
Policiales

La Rioja se prepara para la resolución médica que influye en el caso de 'Kilo' Olima

Jorge Cáceres, abogado defensor de “Kilo” Olima, anunció un cambio en el caso por lesiones culposas, permitiendo su excarcelación tras informes médicos. La causa, en etapas iniciales, ha generado un gran interés público y podría influir en la percepción sobre el sistema judicial.

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La defensa de Kilo Olima, a cargo del abogado Jorge Cáceres, anunció un cambio en la situación judicial del imputado, quien enfrenta cargos por Lesiones Culposas relacionadas con un accidente que involucró a una madre y su bebé. La reciente resolución médica que permite su excarcelación se basa en la imposibilidad de que Olima continúe en la Alcaidía debido a sus problemas de salud, según explicó Cáceres.

La causa se encuentra en sus etapas iniciales, y el pedido de prisión domiciliaria fue formalizado el pasado miércoles. Olima enfrenta un delito que es excarcelable, con una pena máxima de seis años. La defensa argumentó que el incidente no ocurrió durante su horario laboral, defendiendo así su permanencia en el cargo de empleado municipal.

El abogado consideró como “impecable” el fallo que permitió esta medida y rechazó las críticas sobre la rapidez del proceso, afirmando que la gestión de su excarcelación se había iniciado hace casi un mes. Aunque la situación ha generado un gran interés público, Cáceres advirtió que es “prematuro” discutir sobre posibles indemnizaciones, dado que el proceso penal recién comienza.

A medida que avanza el caso, se anticipa un mayor escrutinio sobre la actuación de las autoridades y el sistema judicial, lo que podría afectar la percepción pública sobre el mismo y la atención que genera en la comunidad.

Etiquetas: la rioja lesiones culposas accidente justicia proceso judicial comunidad
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