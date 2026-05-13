Padre condenado a 18 años de prisión por abuso sexual en Chamical: justicia para las víctimas

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La Cámara Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, ubicada en Chamical, ha dictado una condena de 18 años de prisión a un padre por abuso sexual agravado contra sus hijas menores. La sentencia, que surge de la unificación de una pena de 15 años con una condena anterior, establece que el condenado debe cumplir su pena en el Servicio Penitenciario Provincial.

El tribunal, presidido por el Dr. Pablo Ricardo Magaquian y acompañado por los jueces Dr. Walther Ricardo Vera y Rosa Graciela Yaryura, determinó la responsabilidad penal del acusado en dos delitos cometidos contra sus hijas. La decisión se enmarca en un contexto de violencia de género, alineándose con los principios de la Convención de Belém do Pará y otras normativas internacionales.

Además de la pena, el tribunal ordenó la intervención de la Unidad de Asistencia a la Víctima para ofrecer apoyo a las damnificadas, asegurando que sean informadas sobre sus derechos según la Ley de Víctimas. Este fallo resalta el compromiso de la justicia provincial en la lucha contra la violencia de género y busca generar un entorno más seguro para las mujeres.

La comunicación de la sentencia se realizará al Registro Nacional de Reincidencia, a la Oficina de Víctimas y Violencia de Género y al Juzgado de Ejecución Penal, cumpliendo con las disposiciones legales pertinentes.