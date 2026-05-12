Incendio en vivienda abandonada en Madre Teresa de Calcuta causa preocupación en vecinos

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Este martes por la mañana, se produjo un incendio en una propiedad deshabitada en la calle Madre Teresa de Calcuta, entre Agüero Vera y Santillán. El siniestro fue reportado poco después de las 09:30 horas.

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron un fuego intenso que afectó principalmente un colchón, prendas de vestir y una gran cantidad de residuos acumulados. Ante la magnitud de las llamas, se inició de inmediato la extinción del fuego.

En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja y efectivos de la Policía de la Provincia, quienes lograron asegurar la zona y minimizar los riesgos para los vecinos. Se reportaron solo daños materiales, lo que evitó una posible tragedia mayor.

Este incidente resalta la necesidad de implementar protocolos de seguridad en áreas deshabitadas, donde la acumulación de residuos puede generar un mayor riesgo de incendios. Las autoridades siguen trabajando para prevenir situaciones similares en el futuro.