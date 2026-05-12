Desmantelan banda delictiva: recuperan moto robada en el barrio Matadero

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En un operativo liderado por la Comisaría Novena, se recuperó una motocicleta que había sido robada y se detuvo al presunto responsable. El procedimiento se realizó en el barrio Matadero, tras una investigación que incluyó tareas de inteligencia y un allanamiento voluntario en una vivienda.

Durante el operativo, se halló una motocicleta marca Honda Wave 110 cc que contaba con denuncia de robo. Además de recuperar el vehículo, las fuerzas de seguridad detuvieron a un hombre señalado como el autor del delito. La autoridad judicial ordenó la incautación de otros elementos relevantes para la causa.

El detenido fue trasladado a la Alcaidía Policial, donde permanecerá a disposición de la Justicia mientras prosiguen las investigaciones. Estas acciones reflejan el compromiso de las fuerzas policiales en la lucha contra el delito, con el objetivo de aumentar la seguridad en la región.