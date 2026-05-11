Lunes, 11 de Mayo 2026
Tres riojanos desaparecidos en La Perla: avance en la identificación de cuerpos
Policiales

Tres riojanos desaparecidos en La Perla: avance en la identificación de cuerpos

El Secretario de Derechos Humanos, Delfor Brizuela, anunció la identificación de tres ciudadanos riojanos desaparecidos durante la dictadura militar. Los restos fueron hallados en Córdoba, vinculados a un excentro de detención. Este descubrimiento marca un avance en la lucha por la verdad y la justicia.

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El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ha logrado identificar los restos de tres ciudadanos desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina. Esta confirmación fue anunciada por el Secretario de Derechos Humanos, Delfor Brizuela, en una entrevista con MEDIOS RIOJA, marcando un importante avance en la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia.

Los hallazgos se llevaron a cabo en la Loma del Torito, un área vinculada al excentro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. Las víctimas identificadas son José Luis Goyochea, su esposa Nélida Noemí Moreno y Adrián Ferreyra. Goyochea y Moreno, quienes tenían tres hijos pequeños al ser secuestrados en agosto de 1977, habían formado su familia en Córdoba. Ferreyra, hermano del cantautor Carlos Ferreyra, es recordado por su pasión por el automovilismo.

Brizuela resaltó la importancia de estos hallazgos, que confirman verdades negadas en juicios anteriores, y mencionó que se presentarán más detalles sobre el proceso de identificación este martes en el Juzgado N° 3 de Córdoba, donde familiares y autoridades provinciales asistirán para conocer el informe del EAAF.

Etiquetas: córdoba derechos humanos identificación de víctimas eaf política memoria y verdad
TL;DR

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