Lunes, 11 de Mayo 2026
Tragedia en Ruta Nacional 5: un motociclista pierde la vida tras colisión con un caballo suelto
Policiales

Tragedia en Ruta Nacional 5: un motociclista pierde la vida tras colisión con un caballo suelto

Un motociclista falleció tras chocar con un caballo en la Ruta Nacional 5, resaltando la peligrosa presencia de animales sueltos en las rutas de La Rioja. La comunidad exige medidas para prevenir tragedias.

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Redacción Equipo Editorial
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Un trágico accidente en la Ruta Nacional 5 cobró la vida de un motociclista tras chocar frontalmente con un equino que se encontraba suelto en la calzada. El incidente ocurrió anoche cerca de una chatarrera reconocida, y a pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, el conductor falleció de manera instantánea.

Este siniestro pone de manifiesto un problema recurrente en las rutas argentinas, donde la circulación de animales sin control puede resultar en consecuencias fatales. Vecinos de la zona han expresado su preocupación por el riesgo que representa la presencia de ganado en las rutas, especialmente durante la noche. Muchos piden a las autoridades que se implementen medidas más efectivas para prevenir estos accidentes.

La comunidad, afectada por esta tragedia, exige un mayor compromiso de los propietarios de los animales, instando a que se tomen precauciones para evitar que los animales se desplacen libremente por las vías públicas. Las autoridades locales han reiterado la necesidad de concientizar sobre el cuidado y control de los animales en áreas cercanas a las rutas, esperando que este accidente sirva como un llamado urgente a la acción.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito rutas nacionales seguridad vial animales sueltos comunidad
TL;DR

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