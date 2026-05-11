Intensifican los operativos de búsqueda de Cuchi Arias en La Rioja capital

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las autoridades continúan con la búsqueda de Arias, un hombre desaparecido en la ciudad de La Rioja. Conocido por sus allegados como "Cuchi Arias", se ausentó de su hogar en el Barrio Sembrador y no contaba con un teléfono móvil al momento de su desaparición, lo que complica las tareas de localización.

Se han difundido sus características físicas para facilitar su identificación. Arias es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene tez trigueña y cabello corto de color castaño oscuro. Presenta tatuajes visibles en ambos brazos y en el pecho. La última vez que fue visto, llevaba puesto un conjunto deportivo que incluía un pantalón jogging negro, una camiseta de fútbol gris con detalles verdes y calzado deportivo gris.

La policía solicita la colaboración de la comunidad para cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo. Se han habilitado el número de emergencias 911 y la línea directa 380-4368992 para recibir reportes, además de un correo electrónico oficial de la División Seguridad Personal. Mientras tanto, los protocolos de búsqueda se mantienen activos en la capital y sus alrededores.