Testigos médicos y defensores aportan pruebas cruciales en juicio por femicidio en La Rioja

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El juicio por el caso de E. J. L., acusado de homicidio doblemente calificado por vínculo y por mediar violencia de género en grado de tentativa, continúa en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, ubicada en La Rioja. La presidenta del tribunal, la jueza Dra. Sara López Douglas, junto a los vocales jueces Dres. Edith Agüero y Gustavo Díaz, presiden las audiencias.

Durante la última jornada, se presentaron testimonios de profesionales que atendieron a la víctima tras el ataque. Un médico de la Policía Técnica Judicial declaró que la mujer había sido agredida con un arma blanca por el imputado, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol. La víctima logró escapar a casa de un familiar, informando sobre las lesiones que sufrió en diversas partes del cuerpo. Este profesional indicó que se recomendó un tratamiento psicológico y un período de curación de treinta días.

Asimismo, el médico cirujano del Hospital Dr. Enrique Vera Barros no pudo recordar detalles específicos del caso debido al tiempo transcurrido. También declaró un médico del Cuerpo Forense, quien examinó al imputado posteriormente y observó una herida en el dedo índice, compatible con cortes. Finalmente, una licenciada en trabajo social del CATIU mencionó su intento fallido de localizar a la víctima en su hogar.