Jueves, 14 de Mayo 2026
Vecinos de La Rioja en alerta ante nuevas estafas virtuales que engañan con notificaciones judiciales
Policiales

Vecinos de La Rioja en alerta ante nuevas estafas virtuales que engañan con notificaciones judiciales

Una nueva modalidad de estafa digital está alertando a los ciudadanos de La Rioja. Se trata de correos fraudulentos que simulan notificaciones judiciales, diseñados para robar información personal. Los especialistas instan a desconfiar de estos mensajes y a no descargar archivos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Una nueva modalidad de estafa digital ha generado preocupación en La Rioja, donde usuarios han reportado recibir correos electrónicos falsos que aparentan ser notificaciones de la Justicia Nacional del Trabajo. Este tipo de engaño busca alarmar a las víctimas para que actúen rápidamente, utilizando logotipos institucionales y un lenguaje formal para parecer legítimos.

Los mensajes indican un supuesto juicio o expediente en curso y contienen un enlace que invita a acceder a información adicional. Sin embargo, al hacer clic, se inician descargas automáticas de malware que pueden comprometer la seguridad de los dispositivos, robando información sensible como claves bancarias y contraseñas.

La situación ha llevado a los ciudadanos a tomar precauciones, como verificar la autenticidad de los correos. Se recomienda desconfiar de remitentes desconocidos, no descargar archivos adjuntos de correos sospechosos y comprobar la dirección del enlace, que no debería corresponder a dominios oficiales. Estas acciones son esenciales para protegerse de este tipo de fraudes tecnológicos.

Etiquetas: la rioja estafa digital justicia nacional del trabajo ciberseguridad alertas ciudadanas fraudes electrónicos
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3796 articles →

Artículos relacionados

Detenidos en Chilecito: desarticulan banda de estafadores y recuperan $700 mil

Testigos médicos y defensores aportan pruebas cruciales en juicio por femicidio en La Rioja

Propietarios de animales sueltos enfrentan sanciones más severas en rutas provinciales
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar