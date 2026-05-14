Vecinos de La Rioja en alerta ante nuevas estafas virtuales que engañan con notificaciones judiciales

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Una nueva modalidad de estafa digital ha generado preocupación en La Rioja, donde usuarios han reportado recibir correos electrónicos falsos que aparentan ser notificaciones de la Justicia Nacional del Trabajo. Este tipo de engaño busca alarmar a las víctimas para que actúen rápidamente, utilizando logotipos institucionales y un lenguaje formal para parecer legítimos.

Los mensajes indican un supuesto juicio o expediente en curso y contienen un enlace que invita a acceder a información adicional. Sin embargo, al hacer clic, se inician descargas automáticas de malware que pueden comprometer la seguridad de los dispositivos, robando información sensible como claves bancarias y contraseñas.

La situación ha llevado a los ciudadanos a tomar precauciones, como verificar la autenticidad de los correos. Se recomienda desconfiar de remitentes desconocidos, no descargar archivos adjuntos de correos sospechosos y comprobar la dirección del enlace, que no debería corresponder a dominios oficiales. Estas acciones son esenciales para protegerse de este tipo de fraudes tecnológicos.