Espectacular vuelco en Ruta Nacional N° 76 deja un conductor herido cerca de San Nicolás

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Un hombre de 29 años, oriundo de Mendoza, resultó herido tras un vuelco en la Ruta Nacional N° 76, cerca de San Nicolás, a 60 kilómetros de Pagancillo. La camioneta Volkswagen Saveiro, que se dirigía a Chilecito, perdió el control y volcó sobre la banquina. Personal de salud local brindó asistencia inicial y luego fue trasladado a Villa Unión para estudios más complejos, confirmando que su estado no reviste peligro.

Las autoridades policiales están investigando las causas del accidente, que ha generado preocupación en la comunidad. Este incidente subraya la necesidad de reforzar las normativas de tránsito y las medidas de seguridad en rutas frecuentadas por vehículos de carga y particulares. Se destacó la importancia de intensificar controles y campañas para promover una conducción responsable.

Se espera que las investigaciones aporten información que ayude a prevenir futuros incidentes en la región. La colaboración entre las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia es clave para asegurar la seguridad de los conductores en estas vías.