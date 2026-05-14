Ciberdelincuentes suplantan a la Justicia: vecinos de La Rioja alertan sobre estafa digital

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En las últimas horas, se ha activado una alarma en La Rioja debido a la circulación de un nuevo tipo de estafa digital. Usuarios locales han reportado haber recibido correos electrónicos fraudulentos que simulan ser notificaciones de la Justicia Nacional del Trabajo. Estos mensajes están diseñados para generar preocupación y apurar a las víctimas a actuar sin pensar.

El correo, que menciona un supuesto juicio o expediente, utiliza logotipos oficiales y un lenguaje formal para parecer legítimo. Sin embargo, al hacer clic en el enlace proporcionado, se inicia la descarga de malware y troyanos, que pueden comprometer la seguridad de los dispositivos al robar información sensible como contraseñas y datos bancarios.

Especialistas advierten que este tipo de tácticas son comunes entre los ciberdelincuentes, quienes envían estos mensajes de manera masiva. Se recomienda a los ciudadanos ser cautelosos y desconfiar de remitentes desconocidos, ya que las notificaciones judiciales no se envían de esta forma. En caso de recibir este tipo de correos, es aconsejable no descargar archivos ni interactuar con los enlaces.