Accidente en barrio Virgen del Valle deja tres personas heridas, un niño entre ellas

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Un grave accidente de tránsito ocurrió en el barrio Virgen del Valle de la capital riojana, dejando a tres personas heridas, incluido un menor de edad. El incidente se registró en la intersección de las calles Huillapina y Recreo, cuando un automóvil Chevrolet Corsa perdió el control y volcó tras una maniobra brusca.

El vehículo era conducido por Lautaro Britos, de 18 años, quien intentó esquivar a un perro que cruzó la calle, lo que provocó el vuelco y un choque contra un poste eléctrico. Junto a él viajaban Jeremías Barrera, de 22 años, y Benjamín Gaitán, un niño de 7 años. Tras el impacto, se activó un operativo de emergencia, y los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud para recibir atención médica.

El menor fue llevado al Hospital de la Madre y el Niño, mientras que los jóvenes fueron enviados al Hospital Regional Enrique Vera Barros para una evaluación más exhaustiva. En el lugar del accidente, trabajaron los Bomberos Voluntarios Águilas de Acero, la policía y peritos de la Dirección de Accidentes Viales, quienes realizaron las tareas necesarias y ordenaron el tránsito en la zona.

Las autoridades locales han hecho un llamado a los conductores a extremar precauciones y respetar las normas de tránsito, enfatizando la importancia de la seguridad vial, especialmente en áreas urbanas con alta presencia de peatones y mascotas.