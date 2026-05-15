Ladrón agresor aprehendido en La Rioja tras ataque con control remoto

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En un hecho delictivo ocurrido en la zona sur de la ciudad de La Rioja, un hombre de 29 años fue detenido en flagrancia tras intentar robar en una vivienda. El incidente se desarrolló en el barrio Urbano 38, específicamente en las calles Maruca Revuelta y Raquel Tejada, y requirió la intervención de personal de la Comisaría Novena.

El detenido, identificado como Juárez, ingresó al domicilio por medio de la modalidad de hurto calificado por escalamiento y comenzó a sustraer varios objetos, entre ellos un televisor Hitachi de 32 pulgadas y prendas de ropa. La situación fue notada por el propietario, un hombre de 54 años, quien al inspeccionar los ruidos extraños se encontró con el ladrón. Este, al verse descubierto, agredió al dueño de casa con el control remoto del televisor antes de intentar escapar.

Gracias a la rápida reacción de los vecinos y la policía, el delincuente fue interceptado a pocos metros del lugar. Ahora, Juárez enfrenta cargos de hurto calificado y se encuentra a disposición de la justicia.