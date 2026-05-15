Viernes, 15 de Mayo 2026
Ladrón agresor aprehendido en La Rioja tras ataque con control remoto
Policiales

Ladrón agresor aprehendido en La Rioja tras ataque con control remoto

Un hombre de 29 años fue detenido en La Rioja tras intentar robar en una vivienda del barrio Urbano 38, donde agredió al propietario. El delincuente enfrentará cargos por hurto calificado.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

En un hecho delictivo ocurrido en la zona sur de la ciudad de La Rioja, un hombre de 29 años fue detenido en flagrancia tras intentar robar en una vivienda. El incidente se desarrolló en el barrio Urbano 38, específicamente en las calles Maruca Revuelta y Raquel Tejada, y requirió la intervención de personal de la Comisaría Novena.

El detenido, identificado como Juárez, ingresó al domicilio por medio de la modalidad de hurto calificado por escalamiento y comenzó a sustraer varios objetos, entre ellos un televisor Hitachi de 32 pulgadas y prendas de ropa. La situación fue notada por el propietario, un hombre de 54 años, quien al inspeccionar los ruidos extraños se encontró con el ladrón. Este, al verse descubierto, agredió al dueño de casa con el control remoto del televisor antes de intentar escapar.

Gracias a la rápida reacción de los vecinos y la policía, el delincuente fue interceptado a pocos metros del lugar. Ahora, Juárez enfrenta cargos de hurto calificado y se encuentra a disposición de la justicia.

Etiquetas: la rioja barrio urbano 38 hurto calificado policía comisaría novena delito
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3833 articles →

Artículos relacionados

Policía de La Rioja contará con facultades de tránsito las 24 horas en la Capital

Desmantelan red de narcomenudeo en La Rioja: tres detenidos tras operativos policiales

Detenido en La Rioja: hombre sorprendido con 22 tarjetas de débito robadas en un cajero
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar