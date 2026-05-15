Detenido en La Rioja: hombre sorprendido con 22 tarjetas de débito robadas en un cajero

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Un operativo policial en el anexo del Banco Rioja resultó en la detención de un hombre que poseía 22 tarjetas de débito de diferentes propietarios. El individuo fue interceptado mientras operaba en la zona de cajeros automáticos, tras ser observado realizando maniobras sospechosas.

Las autoridades fueron alertadas por el personal de seguridad, y al ser abordado, el detenido no pudo justificar la tenencia de las tarjetas. Este hecho llevó a su traslado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia. Las tarjetas fueron secuestradas para su análisis, con el fin de determinar su origen y la identidad de los titulares.

Entre las hipótesis que se manejan, la Justicia no descarta la posibilidad de que las tarjetas estuvieran relacionadas con esquemas de usura o fraudes, incluyendo el retiro indebido de fondos de planes sociales. La comunidad ha reaccionado ante este caso, que refleja una creciente preocupación por el uso fraudulento de tarjetas y la seguridad en los servicios financieros.