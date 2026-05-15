Viernes, 15 de Mayo 2026
Desmantelan red de narcomenudeo en La Rioja: tres detenidos tras operativos policiales
Policiales

Desmantelan red de narcomenudeo en La Rioja: tres detenidos tras operativos policiales

La Policía de La Rioja desarticuló una red de narcotráfico en la ciudad Capital, con tres detenidos y más de un kilo de marihuana incautado. Se decomisaron también más de dos millones de pesos y dosis de cocaína. La intervención representa un avance en la lucha contra el narcotráfico en la región.

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La Policía de la Provincia de La Rioja llevó a cabo un importante operativo contra el narcotráfico, resultando en la detención de tres personas y la incautación de más de un kilo de marihuana, dosis de cocaína y más de dos millones de pesos en efectivo. Este accionar fue resultado de siete allanamientos simultáneos en diferentes barrios de la ciudad Capital, incluyendo Desatanudos, Faldeo del Velazco Sur y 25 de Mayo Sur.

La Dirección General de Prevención e Investigación del Narcotráfico coordinó la operación, con el apoyo de Cuerpos Especiales de la fuerza provincial. Los allanamientos se realizaron de manera sorpresiva, permitiendo la captura de los detenidos y el desmantelamiento de la infraestructura logística de la red de venta de drogas.

Entre los elementos confiscados se encuentran 1.119 gramos de marihuana, 139 dosis de cocaína, 82 semillas de cannabis, una balanza de precisión, ocho teléfonos celulares y tres vehículos. Todos los elementos y los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia Federal de La Rioja, que evaluará su situación en las próximas horas.

Este operativo representa un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico en la región, evidenciando la determinación de las autoridades para combatir el tráfico de estupefacientes.

Etiquetas: la rioja narcotráfico allanamientos policía drogas justicia federal
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