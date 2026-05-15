Viernes, 15 de Mayo 2026
Policía de La Rioja contará con facultades de tránsito las 24 horas en la Capital
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Policía de La Rioja contará con facultades de tránsito las 24 horas en la Capital

El nuevo convenio entre el Gobierno provincial y el Municipio de Capital permite a la Policía intervenir en controles de tránsito las 24 horas, buscando reducir infracciones y accidentes. Además, se implementará un sistema digital para agilizar las fotomultas.

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El Ministro de Seguridad, Miguel Zárate, anunció un cambio significativo en los controles de tránsito en la Capital a través de un convenio con el Municipio. Este nuevo acuerdo permitirá a la Policía de la Provincia tener facultades para intervenir y sancionar infracciones las 24 horas, dejando atrás la restricción a puestos fijos.

La estrategia busca abordar la evasión de controles viales que se comunicaban a través de grupos de WhatsApp. Ahora, cualquier policía podrá actuar ante una infracción, lo que incluye sanciones para conductas riesgosas como circular sin luces o cruzar semáforos en rojo. Dependiendo de la falta, se podrá retener la licencia de conducir y el vehículo.

Además, se implementará un sistema digital que eliminará el uso de papel, permitiendo a los agentes utilizar una aplicación móvil para gestionar fotomultas y entregar tickets de pago inmediatamente a los infractores. Este enfoque busca aumentar la eficiencia y la transparencia en el control de tránsito urbano.

En cuanto a las "picadas" de motocicletas, Zárate afirmó que el fenómeno ha disminuido gracias a las acciones policiales, destacando que ahora se observan conductas más aisladas. También, la División de Ciberdelitos ha avanzado en la detención de dos personas involucradas en estafas virtuales.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial control de tránsito seguridad Miguel Zárate ciberdelitos
TL;DR

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