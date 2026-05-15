Viernes, 15 de Mayo 2026
Hombre aprehendido en barrio Matadero tras amenazar con un cuchillo a su pareja
Policiales

Hombre aprehendido en barrio Matadero tras amenazar con un cuchillo a su pareja

Un hombre de 37 años fue detenido por amenazar de muerte a su pareja con un cuchillo en el barrio Matadero. Este incidente resalta la urgente problemática de la violencia de género en la región.

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Un hombre de 37 años fue arrestado por personal de la Comisaría Tercera tras ser acusado de amenazar con un arma blanca a su pareja en un domicilio del barrio Matadero. La situación se originó en medio de una fuerte discusión con la víctima, una mujer de 38 años de apellido Bazán.

Durante la disputa, el agresor, identificado como Nieva, tomó un cuchillo tipo carnicero y amenazó a su pareja con la advertencia de «ya vas a ver lo que te va a pasar». Ante el riesgo inminente, se solicitó la presencia policial, quienes lograron intervenir y reducir al atacante en el lugar, asegurando el cuchillo como evidencia.

Este incidente pone de manifiesto la problemática de la violencia de género, un tema que ha recibido atención significativa en la provincia. A pesar de las medidas implementadas por las autoridades para combatir esta situación, los casos de agresiones siguen siendo una preocupación constante. Las organizaciones locales trabajan para apoyar a las víctimas y promover la educación sobre la igualdad de género.

Las autoridades instan a quienes se encuentren en situaciones similares a que busquen ayuda y denuncien cualquier forma de violencia, resaltando la importancia de una respuesta rápida ante estos casos.

Etiquetas: la rioja violencia de género detención comisaría tercera problemática social derechos de las mujeres
TL;DR

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