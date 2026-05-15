Viernes, 15 de Mayo 2026
Operativos en la Capital: hallan más de 2 millones de pesos y arrestan a tres personas
Policiales

Operativos en la Capital: hallan más de 2 millones de pesos y arrestan a tres personas

Más de $2.000.000 y 1.119 gramos de marihuana fueron incautados en allanamientos en la capital de La Rioja, donde se detuvieron a tres personas. La lucha contra el narcotráfico se intensifica en la región.

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En varios barrios de la capital de La Rioja, se realizaron allanamientos que llevaron a la detención de tres personas y al secuestro de una significativa cantidad de drogas. Los operativos abarcaron áreas como Desatanudos, Faldeo del Velazco Sur y 25 de Mayo Sur.

Las autoridades incautaron bienes por un valor total de $2.080.630, además de 1.119 gramos de marihuana, 139 dosis de cocaína y 82 semillas de cannabis. También se encontraron una balanza de precisión, ocho teléfonos celulares, una motocicleta y dos automóviles. Todos los elementos y los detenidos están a disposición de la Justicia Federal de La Rioja.

La policía local, en colaboración con fuerzas federales, ha intensificado sus esfuerzos para combatir el narcotráfico, subrayando la necesidad de medidas de seguridad adicionales en la comunidad. Esta estrategia busca desarticular redes delictivas y reducir la disponibilidad de drogas en la región.

Las autoridades han expresado su compromiso de continuar con estas acciones, invitando a la comunidad a colaborar en la denuncia de actividades sospechosas. Se anticipa que habrá más operativos en las próximas semanas, con el fin de seguir enfrentando el crimen organizado en La Rioja.

Etiquetas: la rioja allanamientos narcotráfico seguridad gobierno provincial justicia federal
TL;DR

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