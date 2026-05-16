Desesperada búsqueda de un niño de 4 años: su madre lo habría llevado a Buenos Aires

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La desaparición de Bruno Danki Montenegro, un niño de 4 años de la localidad de Chorotis, ha generado una gran preocupación en la comunidad chaqueña. Las autoridades están en estado de alerta tras el reporte de su ausencia, que ocurrió el pasado viernes 15 de mayo, cuando fue llevado por su tía a visitar a su madre, Roxana Edith Montenegro.

Después de varias horas, tanto Bruno como su madre no estaban en la casa de la abuela, quien fue una de las primeras en ser entrevistada por la Policía. La tía del menor denunció la desaparición en la Comisaría de Chorotis. La Unidad de Protección Integral se encarga del caso, y se sospecha que Roxana podría haber viajado a Buenos Aires con Bruno, donde reside un familiar.

Las autoridades han emitido un pedido de captura contra Roxana, acusada de “supuesta desaparición de personas”. Se solicita a la comunidad que, si tienen información sobre su paradero, se comuniquen al 911 o a la comisaría más cercana. Para ayudar en su búsqueda, se ha difundido la descripción física de ambos. La colaboración de los vecinos es vital en este proceso, que ha despertado inquietudes sobre la seguridad infantil en la región.