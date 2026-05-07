Jueves, 7 de Mayo 2026
Accidente en el centro de La Rioja: maniobra prohibida genera caos vehicular
Policiales

Accidente en el centro de La Rioja: maniobra prohibida genera caos vehicular

Un grave accidente de tránsito en la intersección de José Oyola y Alberdi generó preocupación entre los vecinos. La magnitud del choque resalta la urgencia de mejorar la seguridad vial en esta zona crítica.

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Un grave accidente de tránsito se produjo este jueves en la intersección de las calles José Oyola y Alberdi, generando gran preocupación entre los vecinos y transeúntes que se encontraban en el lugar. Testigos relataron que el choque ocurrió cuando uno de los vehículos intentó realizar una maniobra en “U”, lo que provocó un fuerte impacto.

La magnitud de los daños materiales en los vehículos involucrados sugiere la violencia del choque, aunque aún no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de los conductores. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales, pero la situación ha reavivado el debate sobre la seguridad vial en esta zona, conocida por ser un punto crítico.

Las autoridades locales están evaluando la implementación de medidas para mejorar la seguridad, incluyendo la instalación de señalización adecuada y un aumento en los controles de tránsito. La comunidad ha expresado su preocupación y demanda acciones inmediatas para prevenir futuros incidentes, resaltando la importancia de respetar las normas de tránsito.

Etiquetas: accidente de tránsito jose oyola alberdi seguridad vial tránsito comunidad
TL;DR

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